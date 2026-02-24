Capturan a hombre en Táchira que traficaba aves exóticas: así fue detenido por la FANB

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detectaron y decomisaron seis aves exóticas que ingresaron al territorio venezolano sin los permisos legales correspondientes.

El procedimiento se llevó a cabo en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) Vega de Aza, bajo la jurisdicción de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) N°21 Táchira, informó La Prensa Táchira.

Durante las labores de vigilancia y control en una unidad de transporte público, los funcionarios militares identificaron el traslado irregular de los ejemplares.

Las aves eran transportadas en condiciones precarias. El trayecto se originó en Colombia y tenía como destino final la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara.

La movilización de estas especies de valor ornamental sin la documentación requerida infringe la normativa ambiental y los protocolos de bioseguridad del país. El operativo permitió asegurar a los ejemplares y poner el caso a disposición de las autoridades competentes de manera inmediata.

¿Cuáles fueron las especies recuperadas?

Los animales rescatados pertenecen a la fauna silvestre de procedencia extranjera. El inventario detallado de la retención incluye dos Faisanes Dorados (Chrysolophus pictus luteus), dos Faisanes de Amherst (Chrysolophus amherstiae) y dos Patos Mandarines (Aix galericulata).

Estas aves fueron extraídas de su hábitat original y trasladadas fuera de los canales legales establecidos para el comercio y movimiento de animales vivos entre naciones. La falta de certificados sanitarios representa un riesgo para el control de enfermedades en las regiones receptoras.

La operación resultó en la aprehensión de un ciudadano directamente vinculado al traslado de los ejemplares. El implicado y las aves retenidas fueron puestos a la orden del Ministerio Público".

