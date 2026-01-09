Reuters: este magnate asesora a Trump sobre el retorno de las petroleras a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El empresario energético Harry Sargeant III y su equipo técnico están brindando asesoría al gobierno de Estados Unidos para coordinar el retorno de petroleras estadounidenses a territorio venezolano.

La administración Trump comenzó a definir el destino de los hidrocarburos venezolanos bajo su custodia. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Estados Unidos planea procesar y comercializar un volumen significativo de petróleo venezolano.

¿Cuál es el perfil de Sargeant?

Harry Sargeant III mantiene una relación comercial con la industria venezolana desde los años 80, centrada principalmente en la exportación de asfalto y la inversión en campos de crudo pesado. Según fuentes cercanas, Sargeant se ha reunido con figuras clave como el secretario de Energía, Chris Wright, para discutir la modernización de la infraestructura petrolera y los términos contractuales que podrían facilitar la transición.

Aunque el empresario aclaró que su labor no es de carácter formal, confirmó la participación de su equipo en los diálogos. Sobre la figura de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Sargeant señaló: "Creo que Delcy, cuando llegue el momento, estará dispuesta a impulsar la transición del país hacia la democracia y, como saben, a celebrar elecciones libres y justas".

Buscan sumar más compañías, además de Chevron

La Casa Blanca busca consolidar un entorno operativo seguro para las compañías estadounidenses, superando la exclusividad que hasta ahora mantenía Chevron.

Un alto funcionario administrativo indicó que la prioridad es ejercer influencia para frenar la migración ilegal y el narcotráfico, además de revitalizar el sistema energético.

Hasta el momento, los portavoces oficiales de Venezuela y el Departamento de Energía de EE. UU. no han emitido comentarios adicionales sobre el alcance de estas consultas privadas.

