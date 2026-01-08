Delcy Rodríguez ordena recuperar las infraestructuras afectadas por el ataque de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que iniciaron los trabajos de recuperación en las zonas afectadas por el bombardeo de Estados Unidos (EEUU) a Caracas y los estados Miranda, La Guaira y Aragua.

“Estamos atendiendo procesos de recuperación, de reconstrucción, allí donde las bombas cayeron, que llegue la mano amorosa del gobierno venezolano. El pedido es para todos a sumar en una sola dirección, que es Venezuela”, indicó Rodríguez, durante el despliegue del “Obratón para la Entrega de Infraestructuras”.

Aseguró que el país “vuelve al trabajo luego de la agresión ilegal de la que fue víctima (el país) el pasado 3 de enero”, cuando también fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El ataque estadounidense afectó instalaciones militares, del sistema eléctrico nacional y de salud, así como viviendas de civiles.