Brasil enviará a Venezuela 40 toneladas de medicamentos para hemodiálisis

Unos 16 mil pacientes en Venezuela se verán beneficiados una vez que Brasil envíe una donación de 40 toneladas de medicamentos para garantizar el tratamiento de hemodiálisis.

El anunció fue hecho por el gobierno carioca para respaldar a los pacientes afectados en Venezuela, tras los ataques de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, anunció a través de un comunicado oficial, que su gobierno tiene dispuesto recibir un avión venezolano este viernes en el aeropuerto internacional de São Paulo, para enviar los insumos a territorio venezolano.

Según Padilha, los insumos médicos se lograron tras las acciones en hospitales públicos y movimientos de ayuda, reseña la agencia de noticias EFE.



El envío de medicamentos forma parte de un esfuerzo más amplio coordinado por la Organización Panamericana de la Salud para enviar 300 toneladas de insumos a Venezuela, cuya crisis entró en un nuevo capítulo tras la captura el sábado pasado del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU.



El ministro brasileño afirmó en el comunicado que tomaron la iniciativa por "solidaridad sanitaria" con el país vecino y también para evitar repercusiones en su lado de la frontera.



"Si Brasil no ayuda, se verá afectado en caso de que haya un colapso en el tratamiento de los pacientes renales crónicos que hacen hemodiálisis en Venezuela", dijo.



El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha denunciado que uno de los bombardeos lanzados por EE.UU. el fin de semana pasado en el puerto de La Guaira, destruyó un almacén con insumos de este tratamiento vital para las personas que padecen insuficiencia renal, según EFE.



