Servicio de diálisis gratuito en Caracas: así puedes acceder

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) pone a disposición de sus afiliados la posibilidad de acceder a un tratamiento especial de diálisis, con fin de garantizar que los pacientes renales reciban la atención oportuna y necesaria para su condición.

Es fundamental que los interesados conozcan y reúnan una serie de documentos esenciales para poder formalizar la solicitud y ser incluidos en el programa.

Entre los requisitos están:

Informe médico elaborado por el especialista.

Copia de la cédula de identidad de la persona.

Prueba de serología que incluya hepatitis B core, hepatitis B antígeno de superficie, hepatitis C y VIH.

Pruebas de hematología completa.

Una vez que todos los documentos han sido recopilados, deben ser llevados a la Dirección de Nefrología, Diálisis y Trasplante Renal, ubicado en el piso 9 de la sede principal del IVSS, ubicado en el centro de Caracas.

Sin embargo el instituto, aclaró que “para solicitar el cupo, este trámite puede realizarse en cualquier unidad de diálisis del país”.

“Estas gestiones son gratuitas y oportunas”, dijo en su cuenta de Instagram.