Las alternativas que ofrece Laser Airlines a los viajeros afectados: ¿Qué pasa si desisto del viaje?

La aerolínea Laser Airlines, emitió este viernes 28 de noviembre en horas de la tarde, un nuevo comunicado dirigido a los viajeros afectados por la suspensión de vuelos a Madrid.
"Por motivos de fuerza mayor, debido al NOTAM B9070/25, emitido por la Autoridad Española de Seguridad Aerea (AESA) el día 24 de noviembre, nos vemos imposibilitados de operar nuestros vuelos QL2920 Y QL2921 en la ruta CCS– MAD– CCS entre la presente fecha y el 01 de diciembre de 2025", reza el comunicado.
¿Qué alternativas ofrece Laser Airlines?
- Reprogramación del Viaje: se podrá hacer reprogramación en la misma ruta sin costo adicional
- Cambio de Ruta/Destino: Cambio hacia otras rutas disponibles de Laser Airlines, sin cobro de penalidad. Se aplicará diferencia de tarifa si corresponde
- Vigencia del Boleto: El boleto tendrá una vigencia de un año sin penalidad
- Nota de Crédito: Si el pasajero desiste del viaje, se emitirá una nota de crédito para ser canjeable en cualquiera de las rutas de Laser Airlines, bajo las condiciones tarifarias que apliquen
- Boletos con Viaje Iniciado: Se aplicarán las reglas de calculo establecidas, de acuerdo a las regulaciones IATA
¿Cómo acceder a dichas alternativas?Los clientes podrán realizar los cambios a través del call center, puntos de ventas o agencias de viajes, si el boleto fue comprado por esa vía.Call Center: 0500 LASER 00WhatsApp: +58 412 496 83 70
Visita nuestras secciones: Servicios
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube