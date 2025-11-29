Las alternativas que ofrece Laser Airlines a los viajeros afectados: ¿Qué pasa si desisto del viaje?

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Laser Airlines, emitió este viernes 28 de noviembre en horas de la tarde, un nuevo comunicado dirigido a los viajeros afectados por la suspensión de vuelos a Madrid.

"Por motivos de fuerza mayor, debido al NOTAM B9070/25, emitido por la Autoridad Española de Seguridad Aerea (AESA) el día 24 de noviembre, nos vemos imposibilitados de operar nuestros vuelos QL2920 Y QL2921 en la ruta CCS– MAD– CCS entre la presente fecha y el 01 de diciembre de 2025", reza el comunicado.

¿Qué alternativas ofrece Laser Airlines?

Reprogramación del Viaje: se podrá hacer reprogramación en la misma ruta sin costo adicional Cambio de Ruta/Destino: Cambio hacia otras rutas disponibles de Laser Airlines, sin cobro de penalidad. Se aplicará diferencia de tarifa si corresponde Vigencia del Boleto: El boleto tendrá una vigencia de un año sin penalidad Nota de Crédito: Si el pasajero desiste del viaje, se emitirá una nota de crédito para ser canjeable en cualquiera de las rutas de Laser Airlines, bajo las condiciones tarifarias que apliquen Boletos con Viaje Iniciado: Se aplicarán las reglas de calculo establecidas, de acuerdo a las regulaciones IATA

¿Cómo acceder a dichas alternativas?Los clientes podrán realizar los cambios a través del call center, puntos de ventas o agencias de viajes, si el boleto fue comprado por esa vía.Call Center: 0500 LASER 00WhatsApp: +58 412 496 83 70

