Caracas celebra el Black Friday: caraqueños aprovecharon las ofertas y promociones

El Black Friday se celebró este viernes 28 de noviembre y los negocios de Caracas se sumaron a este evento comercial que contempla las mayores rebajas del año.

El Viernes Negro comenzó a celebrarse en Estados Unidos un día después del Día de Acción de Gracias; sin embargo, desde 2014 comenzó a celebrarse en Venezuela.

En un recorrido por los principales centros comerciales de Caracas, el equipo de 2001 constató una amplia presencia de ciudadanos visitando los comercios para aprovechar las ofertas.

Cabe destacar que en la mayoría de los negocios que celebraron el Black Friday decidieron extender sus descuentos hasta el domingo 30 de noviembre.

Descuentos por el Black Friday en Caracas

Uno de los comercios que ofreció descuentos especiales durante la fecha fue la cadena de electrodomésticos y equipos tecnológicos Multimax. La empresa realizó una venta nocturna, entre las 7:00 de la noche y las 12:00 de la medianoche, donde sus clientes pudieron adquirir aires acondicionados, televisores, freidoras de aire, refrigeradores, congeladores y mucho más.

A este evento se sumaron las tiendas ubicadas en Distrito Capital y otros 18 estados del país como Lara, Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Carabobo, Miranda y Nueva Esparta.

Foto: Carmen Salas

En los centros comerciales caraqueños como Sambil Chacao, Sambil La Candelaria, El Recreo y City Market los clientes estuvieron realizando sus compras, algunos de ellos se adelantaron a comprar los obsequios de Navidad o los artículos que necesitaban para su hogar.

Una de las compradoras, Chinquinquirá Reina, quien adquirió un televisor en la cadena de tiendas Daka, aseguró que le resultó muy fácil hacer sus compras durante este viernes negro. "Salí de mi casa a las 9:00 de la mañana y, antes del mediodía, hice mis compras. Hay buenas ofertas".

Foto: Carmen Salas

La vendedora de la tienda de tecnología Canguro, ubicada en el centro comercial City Market, Daisely García, explicó que la tienda ofrece artículos como teléfono, televisores y accesorios con planes de financiamientos a través de las plataformas Krece, Wepa, Listo y Cashea. Destacó que durante los clientes de la tienda aprovecharon el Black Friday para adquirir televisores y equipos celulares de la marca Honor, porque tuvieron mejores ofertas. Según García, durante el viernes recibieron mayor cantidad de clientes que en días anteriores.

Por otro lado, el encargado de la tienda VIP Phone en City Market, Junior González, comentó: "Tenemos promociones especiales por el Black Friday. Los equipos más vendidos durante el día fueron de la marca Honor, Motorola, Infinix y Tecno".

Destacó un incremento de la afluencia de clientes en el negocio. Además, mencionó que la tienda ofrece varias promociones, entre estas destaca que por la compra de un equipo celular el cliente recibe 10 obsequios de regalo, que incluye popsocket, vidrio templado, llavero, lapicero, lápiz táctil y muco más.

Indicó que muchos artículos que se están vendiendo son para los regalos navideños, entre las opciones preferidas para los niños están las tablet Prixton, precisó.

Foto: Carmen Salas

Por su parte, la brand manager de la cadena Woman Secret ubicada en Sambil Chacao, Alice Jaramillo, contó que durante este Black Friday tuvieron una amplia afluencia de clientes. "Hemos visto una afluencia alta de personas, esto está como un viernes a las 4:00 de la tarde, ha habido muchísimo tráfico, hemos tenido mucha rotación de productos".

En este sentido, indicó que la marca ofreció varias promociones a propósito del Black Friday, entre estas algunas colecciones con entre 30 y 50 por ciento de descuento. Al mismo tiempo, destacó que la cadena es parte de la plataforma de compras online Traetelo, por lo que sus clientes pueden adquirir los artículos de su preferencia a través de dicha herramienta.

Foto: Carmen Salas

Clientes compran desde casa con Traetelo.com

Traetelo es una tienda de moda online que tiene disponibilidad de varias marcas en Venezuela y hace envíos a todo el país. El gerente de E-comerce de Futura Retail, Lázaro Moreno, explicó que los clientes pueden adquirir sus artículos preferidos a través de su página web www.traetelo.com desde la comodidad de su casa.

Detalló: "Traetelo es una plataforma del grupo de Futura Retail donde se pueden encontrar todas las marcas como Woman Secret, Sprinfield, Corte Fiel, Swaroski, Parfoiç, Timberland, Planeta Sport, y lo que hace es agilizar la compra desde casa o desde el trabajo".

Del mismo modo, precisó que el cliente debe ingresar a su página web, donde está disponible el catálogo de sus productos, allí selecciona el producto que desea comprar y luego realiza su pago. Moreno señaló que cuentan con varias opciones de pago como pago móvil, Zelle e, incluso, a través de la app de crédito Cashea.

