Tiendas de electrodomésticos con Black Friday en Venezuela: estas son sus ofertas

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 27 de noviembre las tiendas de electrodomésticos del país arrancó el Black Friday, oportunidad única del año en conseguir grandes ofertas en sus compras.

A través de las redes sociales, diversas tiendas anunciaron sus ofertas para este Black Friday con precios impelables.

Black Friday en electrodomésticos

Una de las tiendas que se suma a este 'Viernes Negro' es Tiendas Daka, que ofrece diversos productos con una amplia variedad de precios y marcas.

Entre los productos resaltan:

Licuadora Oster de 2 velocidades en 49.99 dólares

Olla de presión elécrica multifuncional Bremen en 79.99 dólares

Lavadora de 6 kg automática de carga superior de Sansui en 204.99 dólares

Aire acondicionado de ventana de 5.000 BTU marca Hyundai en 104.99 dólares

También disponen de ofertas en congeladores, cocinas y tienen más de 1000 productos en promoción.

Resalta que su horario para este 'Viernes Negro' es a partir de las 2 de la tarde de este 27 de noviembre.

Por su parte, la reconocida tienda de electrodomésticos IVVO, también tiene ofertas en diversos productos en todo el territorio nacional para este Black Friday y se pueden pagar en cuotas con la aplicación Cashea.

Entre sus productos en oferta resaltan:

Nevera Top Freezer de 18 pies/515L con una inicial de 109.99 dólares más 6 cuotas.

Aire acondicionado Split de 24.000 BTU, para pagar con una inicial desde 84.99 dóares más 6 cuotas.

Resalta en sus publicaciones que todos los precios se pagan a la tasa oficial emitida por el Banco Central de Venezuela.

Además con Cashea, los usuarios podrán comprar pagando desde el 20% de inicial en todos sus productos, en todas las tiendas a nivel nacional.

Mientras que en Venelectronics, arrancó la venta nocturna a las 6 de la tarde de este viernes, la cual se extenderá por un lapso de 24 horas.

Ofrecen diferentes productos y precios para que los usuarios y compradores no pierdan las ofertas de este Black Friday.

La reconocida tienda de electrodomésticos, Damasco también será parte de este Black Friday.

Cabe destacar que también ofrece los beneficios de pagar en cuotas a través de Cashea, pagando desde el 20% de inicial y el resto en 6 cuotas.

Sus ofertas y promociones son válidas en todo el territorio nacional, en todas las marcas de sus productos y adicionalmente, se podrá duplicar el monto disponible de crédito en Cashea.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube