Bombazo de Cashea: Línea Cotidiana a dos cuotas desde este 1 de diciembre

Cashea anunció este viernes que los productos de la Línea Cotidiana podrán ser cancelados en dos cuotas, desde el 01 hasta el 31 de diciembre.

Así lo dio a conocer en su cuenta en Instagram, precisando que será válida para usuarios del nivel 6 en el Club Cashea Más y en aliados seleccionados.

“Planifícate bien y arma esas compras para las hallacas, ese amigo secreto, las cenas familiares, las salidas con tus panas y hasta el mercado completo para cerrar el año”, indicó.

Entre los comercios incluídos en la Línea Cotidiana están: Forum, Locatel, Balys, Redvital, Arturos, Plazas, Pollos Marios, Makro, Gama y Rio.

¿Cómo usar Cashea en supermercados?

La "Línea Cotidiana" de Cashea es una extensión de tu línea de compra principal diseñada específicamente para adquirir productos de consumo diario, como alimentos y medicinas, en supermercados y farmacias aliadas.

Funciona de manera un poco diferente a la Línea Principal (que usualmente es para compras más grandes con 3 cuotas).

Aquí te explico los puntos clave de su funcionamiento:

1. ¿Para qué se usa?

Destino: Exclusivamente para compras en supermercados y farmacias (y algunos otros rubros de consumo diario).

Modalidad: Sólo está disponible para compras en el establecimiento físico de los aliados (no online, a diferencia de la línea principal en algunos casos).

2. Monto asignado

Tu Línea Cotidiana tiene un monto separado que es generalmente menor al de tu Línea Principal.

Ejemplo: Si tu Línea Principal es de $150, tu Línea Cotidiana podría ser de $50 (esto puede variar).

3. El Plan de Pagos

El Pago inicial:

Al realizar tu compra en la farmacia o supermercado aliado, debes cancelar una porción del costo total del producto en la caja. Este monto es el pago inicial y debe ser cubierto en su totalidad al momento de la transacción. Este pago te permite llevarte los artículos inmediatamente.

La única cuota restante (A 14 Días):

El saldo restante de la compra se consolida en una sola cuota. Esta cuota es sin intereses y representa el compromiso de pago diferido.

Plazo de Pago: Tienes un plazo de 14 días contados a partir de la fecha de la compra para liquidar esta cuota única.

Gestión: El pago de esta cuota se realiza directamente a través de la aplicación de Cashea, no en la tienda donde hiciste la compra.