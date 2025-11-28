Bombazo de Cashea: Línea Cotidiana a dos cuotas desde este 1 de diciembre

Cashea anunció este viernes que los productos de la Línea Cotidiana podrán ser cancelados en dos cuotas, desde el 01 hasta el 31 de diciembre.
Así lo dio a conocer en su cuenta en Instagram, precisando que será válida para usuarios del nivel 6 en el Club Cashea Más y en aliados seleccionados.
“Planifícate bien y arma esas compras para las hallacas, ese amigo secreto, las cenas familiares, las salidas con tus panas y hasta el mercado completo para cerrar el año”, indicó.
Entre los comercios incluídos en la Línea Cotidiana están: Forum, Locatel, Balys, Redvital, Arturos, Plazas, Pollos Marios, Makro, Gama y Rio.
¿Cómo usar Cashea en supermercados?
La "Línea Cotidiana" de Cashea es una extensión de tu línea de compra principal diseñada específicamente para adquirir productos de consumo diario, como alimentos y medicinas, en supermercados y farmacias aliadas.
Funciona de manera un poco diferente a la Línea Principal (que usualmente es para compras más grandes con 3 cuotas).
Aquí te explico los puntos clave de su funcionamiento:
1. ¿Para qué se usa?
Destino: Exclusivamente para compras en supermercados y farmacias (y algunos otros rubros de consumo diario).
Modalidad: Sólo está disponible para compras en el establecimiento físico de los aliados (no online, a diferencia de la línea principal en algunos casos).
2. Monto asignado
Tu Línea Cotidiana tiene un monto separado que es generalmente menor al de tu Línea Principal.
Ejemplo: Si tu Línea Principal es de $150, tu Línea Cotidiana podría ser de $50 (esto puede variar).
3. El Plan de Pagos
El Pago inicial:
Al realizar tu compra en la farmacia o supermercado aliado, debes cancelar una porción del costo total del producto en la caja. Este monto es el pago inicial y debe ser cubierto en su totalidad al momento de la transacción. Este pago te permite llevarte los artículos inmediatamente.
La única cuota restante (A 14 Días):
El saldo restante de la compra se consolida en una sola cuota. Esta cuota es sin intereses y representa el compromiso de pago diferido.
Plazo de Pago: Tienes un plazo de 14 días contados a partir de la fecha de la compra para liquidar esta cuota única.
Gestión: El pago de esta cuota se realiza directamente a través de la aplicación de Cashea, no en la tienda donde hiciste la compra.