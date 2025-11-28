Chicago enfrenta tormenta invernal con 10 pulgadas de nieve: conoce el pronóstico del fin de semana feriado

Suscríbete a nuestros canales

El área de Chicago se prepara para un evento invernal de alto impacto que traerá nieve generalizada este fin de semana, esta afectará a los viajeros que regresan a casa tras el feriado de Acción de Gracias.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso de tormenta invernal que entrará en vigor desde las 3:00 a.m. del sábado hasta la mañana del domingo. Los pronósticos anticipan acumulados de 6 a 10 pulgadas de nieve.

¿Cuándo comienza el aviso de tormenta invernal en Chicago?

El NWS emitió un aviso de tormenta invernal para casi toda el área de Chicago. Este aviso entrará en vigor a partir de las 3:00 a.m. del sábado y se mantendrá vigente hasta las 6:00 a.m. del domingo. La intensidad máxima de la nieve se anticipa entre el mediodía y las 6:00 p.m. del sábado.

Antes de la nevada, llegarán vientos del noroeste y temperaturas más frías, bajando a alrededor de los 20s y 30s durante la madrugada del viernes. Las condiciones se deteriorarán rápidamente una vez que el sistema comience a moverse cerca de la medianoche.

¿Cuánta nieve se espera que caiga en el área de Chicago?

Los diferentes modelos de pronóstico coinciden en que la región verá una cantidad significativa de nieve este fin de semana.

Los totales previstos oscilan entre 6 y 10 pulgadas (15 a 25 centímetros). Los mayores acumulados de nieve se esperan en los suburbios al norte y oeste de Chicago, incluyendo los condados de McHenry, DeKalb y Kane.

Para la tarde del sábado, los meteorólogos esperan totales aproximados de 7.7 pulgadas en Naperville y 6.2 pulgadas en Chicago. El NWS indicó que podría nevar con fuerza en ocasiones, con hasta una pulgada de nieve por hora, provocando problemas de visibilidad.

¿Cómo afecta la tormenta invernal a los viajeros?

La llegada de este evento invernal impactará severamente a los viajeros que regresan a casa después del feriado de Acción de Gracias. Se esperan carreteras cubiertas de nieve y condiciones de viaje peligrosas. La visibilidad será reducida durante la ventana de mayor intensidad de la nevada el sábado por la tarde.

Quienes tengan que conducir durante la tormenta de nieve deben calcular tiempo suficiente para sus trayectos. Para el lunes, aunque no habrá nieve, surgirá otra preocupación: condiciones extremadamente frías.

