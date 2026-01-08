Colombia ofrece mediación: canciller confirma invitación a Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Colombia dice estar dispuesto para servir de mediación ante la situación de Venezuela y Estados Unidos. Para ello, hicieron una invitación formal a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Así lo dio a conocer este jueves la canciller neogranadina, Rosa Villavicencio, quien confirmó la invitación a Rodríguez como presidenta encargada, para que visite el país cafetalero.

La diplomática colombiana explicó que el presidente colombiano, Gustavo Petro, se ofreció para mediar en la situación entre Venezuela y Estados Unidos, sobre todo después de la detención de Nicolás Maduro.

"Con la nueva presidenta del país vecino de Venezuela, el presidente ha hablado para invitarla a qué venga al país, pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes que tenemos como países y como pueblos hermanos", dijo la canciller en una rueda de prensa en Bogotá, citada por la agencia de noticias EFE.

Según la agencia de noticias, el cuerpo diplomático venezolano hasta los momentos no ha dado respuesta a la invitación que hiciera Gustavo Petro.

Este jueves, el propio presidente Petro manifestó que hace unos días sostuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en donde ofreció sus buenos oficios.

