Delcy Rodríguez: Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas

Suscríbete a nuestros canales

Durante el acto de notificación del inicio del Periodo Constitucional Legislativo 2026-2027, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ratificó la disposición del Estado venezolano de mantener vínculos comerciales en materia energética, siempre que estos se basen en la cooperación económica y el beneficio de todas las partes.

En tal sentido, enfatizó que el país está dispuesto a establecer relaciones de respeto en el marco de convenios que se ajusten a la legalidad internacional.

"Nuestra postura es clara: Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica estén muy bien determinadas en contratos comerciales", afirmó ante la plenaria, tras solicitar al Parlamento la actualización de instrumentos legales como la Ley del Uso Racional de la Energía.

El peso de ser una potencia energética

La mandataria encargada contextualizó la situación actual del país señalando que poseer una de las reservas de crudo y gas más grandes del mundo ha colocado a la nación en un escenario geopolítico complejo.

Según Rodríguez, estos recursos que hacen al país una potencia energética han sido la causa de "severos problemas" debido a las ambiciones externas.

“Porque ustedes saben que la voracidad energética del norte quiere los recursos de nuestro país y lo habíamos denunciado; todas las falsedades de que el narcotráfico, la democracia, los derechos humanos (...) eran las excusas. Porque lo que sí ha estado presente siempre es que el petróleo de Venezuela debe ser entregado al norte global y nosotros aquí hemos tenido una postura de cooperación económica y la diversidad de nuestras relaciones energéticas”, expresó Rodríguez.