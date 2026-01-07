Gobierno

Delcy Rodríguez define las tres directrices en las que trabajará con las fuerzas revolucionarias

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 07:05 pm

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, definió junto con la dirección nacional del Gran Polo Patriótico (GPP) y las fuerzas políticas revolucionarias las tres directrices con las que trabajarán de manera cohesionada ante la situación generada por el ataque de Estados Unidos (EEUU). 

Así lo dio a conocer el ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en su cuenta de Telegram

Las tres directrices que deberán cumplir inmediatamente todos los sectores aliados son:

  • El rescate de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras ser capturados por el gobierno de los Estados Unidos.
  • Mantener la paz y la estabilidad en todo el país.
  • Garantizar la paz y la gobernabilidad política ante los desafíos actuales.

En tal sentido, las fuerzas políticas revolucionarias realizaron un juramento para cumplir a cabalidad con las tareas encomendadas por encima de cualquier amenaza.

 

