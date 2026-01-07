Delcy Rodríguez define las tres directrices en las que trabajará con las fuerzas revolucionarias

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, definió junto con la dirección nacional del Gran Polo Patriótico (GPP) y las fuerzas políticas revolucionarias las tres directrices con las que trabajarán de manera cohesionada ante la situación generada por el ataque de Estados Unidos (EEUU).

Así lo dio a conocer el ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en su cuenta de Telegram.

Las tres directrices que deberán cumplir inmediatamente todos los sectores aliados son:

El rescate de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras ser capturados por el gobierno de los Estados Unidos.

Mantener la paz y la estabilidad en todo el país.

Garantizar la paz y la gobernabilidad política ante los desafíos actuales.

En tal sentido, las fuerzas políticas revolucionarias realizaron un juramento para cumplir a cabalidad con las tareas encomendadas por encima de cualquier amenaza.