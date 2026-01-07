Arranca pago de megabono por Bs. 45.000 en el Sistema Patria este 7 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este 7 de enero anunciaron la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación por un monto de 45.000 bolívares por el Sistema Patria a trabajadores de la administración pública, nómina especial.

El monto varía de acuerdo al cargo de cada trabajador.

Los beneficiarios recibirán un mensaje por el 3532, o por «Monedero Patria crédito por concepto Bono Único Corresponsabilidad y Formación de enero 2025».

¿Cómo activar el bono del Sistema Patria?

Si estás interesado en recibir el pago mensual del Bono Corresponsabilidad y Formación, es importante que cumplas con ciertos requisitos, los cuales detallaremos a continuación:

Laborar en instituciones públicas que son beneficiadas por el Bono contra la Guerra Económica.

Estar afiliado al Sistema Patria y mantener tu cuenta actualizada.

Ser responsable con las obligaciones laborales, las mismas que serán evaluadas por un supervisor.

Formar parte de la nómina entregada por la institución pública en la que laboras.

