Laser Airlines emite nuevo comunicado de interés para sus usuarios: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Laser Airlines informó a sus pasajeros sobre ajustes operativos que afectarán vuelos programados para los días jueves 8 y domingo 11 de enero de 2026.

La aerolínea precisó que las modificaciones corresponden a cambios de horario, por lo que recomendó a los usuarios verificar con antelación la información actualizada antes de trasladarse al aeropuerto.

De acuerdo con el comunicado, los vuelos identificados como 764/203, 202/765 presentan variaciones en su itinerario únicamente en las fechas señaladas.

La empresa aclaró que estos ajustes no se extenderán a otros días de la programación regular y forman parte de una reorganización puntual de sus operaciones.

Laser Airlines destacó que los cambios aplican tanto para salidas desde (CCS) como desde (CP). En el caso de Venezuela, el proceso de chequeo iniciará a las 05:00 de la mañana, hora local, mientras que en CP comenzará a las 03:30 am, hora local.

La aerolínea exhortó a los pasajeros con vuelos en las fechas indicadas a tomar previsiones y presentarse con suficiente anticipación para completar sin contratiempos el proceso de facturación y control migratorio.

Asimismo, Laser Airlines recordó que las modificaciones detalladas se encuentran reflejadas en el material informativo oficial difundido por sus canales habituales.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube