Dólar y euro BCV para hoy 7 de enero: estas son las tasas oficiales

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que están vigente hoy miércoles 07 de enero, presentando un aumento en el precio en comparación al cierre anterior.

La moneda estadounidense se cotiza en 311,88 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras tanto, el euro se encuentra ubicado en 364,83 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

Instan a los comerciantes a respetar tasa BCV

La Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar), adscrito a la alcaldía de Caracas hizo un llamado a los comerciantes de la ciudad a respetar "el precio oficial del dólar establecido por el BCV".

"Es fundamental para garantizar la sostenibilidad económica del pueblo venezolano", indica el comunicado.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube