Dólar y euro BCV para hoy 2 de enero: así abren el año las monedas oficiales

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para hoy 2 de enero del 2026, presentando un aumento en el precio en comparación al cierre del año que recién cerró.

La moneda estadounidense se cotiza hoy en 301,37 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras el euro BCV se cotiza en 354,49 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube