Maduro revela nuevos detalles sobre la conversación telefónica que sostuvo con Donald Trump

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reveló este jueves 1 de enero, nuevos detalles sobre la conversación telefónica que sostuvo con Donald Trump, vía telefónica.

Al respecto, aclaró los rumores sobre una segunda conversación que habría sostenido con Trump "recientemente".

"Estuve viendo especulaciones, hemos tenido una sola conversación, él me llamo el viernes 21 de noviembre, conversamos 10 minutos, fue respetuosa, cordial", dijo.

"Lo primero que me dijo fue Mister president Maduro, creo que fue hasta agradable, de allí las evoluciones post conversaciones no han sido agradables, esperemos, todo se lo dejo a Dios", añadió el mandatario.

El presidente venezolano detalló más la conversación con Trump, durante una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, transmitida este 1 de enero.

Maduro y el supuesto ataque terrestre de EEUU a Venezuela ¿Ocurrió?

Ramonet aprovechó la entrevista para preguntar sobre el supuesto ataque vía terrestre que habría realizado EEUU en Venezuela.

Al respecto, el mandatario venezolano le dijo que en una segunda entrevista le ofrecería más detalles. "El sistema defensivo nacional que combina la fuerza policial y militar ha garantizado la paz del país y nuestro pueblo está seguro y en paz", fue lo único que respondió.

También aseguró que, Estados Unidos no cuenta actualmente con una fuerza política aliada en Venezuela, alegando el rechazo que tiene María Corina Machado en el país.

