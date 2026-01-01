Destinos internacionales activos vía aérea desde Venezuela en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La conectividad aérea de Venezuela para este inicio de enero de 2026 se mantiene activa.

A casi más de un mes desde que EE.UU. lanzó una advertencia de extremar precauciones al sobrevolar Venezuela, la conectividad aérea del país sigue limitada, con una sola aerolínea internacional en funcionamiento y el resto con empresas locales.

Si estás planeando salir del país, aquí tienes el mapa real y actualizado de las rutas que están operando hoy mismo.

Destinos activos

De acuerdo con los reportes más recientes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y las agencias de viaje (AVAVIT), estos son los países con conexión directa o puente aéreo:

Colombia: Tras la salida temporal de Avianca y Satena, las aerolíneas venezolanas han triplicado sus esfuerzos. Laser: Incrementó a 7 vuelos semanales hacia Bogotá . Turpial: Opera rutas desde Valencia hacia Bogotá y Medellín . Rutaca: Inauguró frecuencias desde Caracas y Barquisimeto hacia Bogotá .

Panamá: La principal conexión regional. Aunque Copa Airlines suspendió sus vuelos a Caracas hasta el 15 de enero, se mantiene operativa hacia Maracaibo.

Por su parte, Turpial y Rutaca han activado vuelos desde Valencia y Barquisimeto para cubrir la demanda hacia Ciudad de Panamá.

Curazao: Laser y otras operadoras mantienen vuelos especiales para conectar a los viajeros que buscan enlace hacia EE. UU.

México: Conviasa mantiene sus rutas hacia Cancún y Santa Lucía (AIFA) .

España (Vía Escalas): Ante la suspensión de Iberia, Air Europa y Plus Ultra (extendida hasta el 31 de enero ), las nacionales han creado puentes: Estelar: Ofrece la ruta hacia Madrid con una escala técnica en Barbados . Laser / Plus Ultra: Operan una conexión vía Cartagena de Indias (Colombia) para llevar a los pasajeros hasta España.

Otros Destinos Conviasa: Cuba (Habana/Varadero), Rusia (Moscú/San Petersburgo), China (Guangzhou), Brasil y San Vicente y las Granadinas.

La situación actual se debe a una "alerta operacional".

Desde diciembre de 2025, la FAA de Estados Unidos advirtió sobre riesgos al sobrevolar el espacio aéreo venezolano debido a despliegues militares en el Caribe.

Esto llevó a aerolíneas como TAP, Turkish Airlines y Latam a pausar sus itinerarios hasta nuevo aviso.

