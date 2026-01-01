Primeros bebés nacidos en este 2026 en Venezuela: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El comienzo del año 2026 en Venezuela estuvo marcado por el nacimiento de varios bebés en distintos estados del país, según los reportes oficiales suministrados por centros de salud públicos.

Los primeros bebés nacidos en este 2026 en Venezuela fueron atendidos bajo protocolos médicos regulares, garantizando estabilidad tanto para las madres como para los recién nacidos.

Caracas abrió el registro de nacimientos del año

En el Distrito Capital, el primer nacimiento del 2026 se registró exactamente a las 12:00 am. Se trata de Fraidelim Domínguez Monzón, nacido en la Maternidad Concepción.

Los datos confirmados indican que el bebé pesó 3 kg, midió 53 cm, y es hijo de Daylin Monzón y Francisco Domínguez, quienes recibieron atención inmediata tras el parto.

Yaracuy y Miranda reportaron nacimientos en la madrugada

En el estado Yaracuy, específicamente en San Felipe, nació Isaac Elías Anzola Tovar a las 12:26 am del 1 de enero. El recién nacido registró un peso de 3.100 kg, mientras que su madre, Katiusca Anzola, se encontraba en buen estado de salud tras la atención recibida.

Por su parte, el estado Miranda reportó el nacimiento de la niña Alexka Itzel a las 12:48 am, con una talla de 50 cm, un peso de 3.300 gramos, y bajo el cuidado del Hospital General de los Valles del Tuy Simón Bolívar. Su madre es Ángela Oropeza.

Sucre y Carabobo también dieron la bienvenida al 2026

En el estado Sucre, a las 12:18 am, nació Ailany Joseanyelis Gadnier, la primera bebé sucrense del año. La recién nacida pesó 3.200 gramos, midió 53 cm y es hija de Alexandra Gadnier y José Ángel Cedeño.

Mientras tanto, en Carabobo, el Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas recibió al pequeño Noah Gael Guevara, con un peso de 3.280 kg y una talla de 53 cm. Su madre es Yurieglis Guevara, quien permaneció estable tras el parto.

Mérida también registró su primer nacimiento

En el estado Mérida, el primer nacimiento del 2026 se produjo a las 12:48 am en la ciudad de El Vigía, municipio Alberto Adriani. La bebé Richell Anais Fernández Albornoz nació en el Hospital Tipo IV “Hugo Chávez Frías”.

Según los datos oficiales, la recién nacida pesó 3.190 kg, midió 50 cm, y es hija de Richard Fernández y Gabriela Albornoz.

Anzoátegui cerró el reporte de nacimientos confirmados

En el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, nació la niña Dariana a la 1:18 am de este 1 de enero. El parto se atendió en la Maternidad Ciudad de Barcelona, ubicada en el Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti.

La infante registró un peso de 2.850 kg y una talla de 51 cm, mientras que su madre, Betzibet Quiaro, recibió atención médica oportuna, completando así el balance de los primeros bebés nacidos en este 2026 en Venezuela.

