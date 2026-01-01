Pronóstico del tiempo para este 01 de enero: inicio de año lluvioso

Suscríbete a nuestros canales

El Inameh dio a conocer un resumen del pronóstico del tiempo para este 01 de enero, indicando que el año comienza con condiciones variables en el territorio nacional.

Durante las primeras horas de la mañana, el ambiente estará marcado por estabilidad relativa, aunque con señales de cambios progresivos en la atmósfera. De acuerdo con el reporte oficial, entre las 06:00 y las 12:00 horas (HLV) predominará un cielo parcialmente nublado en gran parte del país.

En este período se espera una baja probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá momentos de tiempo seco en varias regiones. Sin embargo, el Inameh aclara que estas condiciones no serán uniformes en todo el territorio.

El organismo meteorológico señaló que, con el transcurso de la mañana, se prevé el desarrollo de nubosidad capaz de generar lluvias o chubascos en zonas específicas. Los estados mencionados en el informe son:

Bolívar

Amazonas

Apure

Barinas

Además de los estados del sur y los llanos, el Inameh incluyó a los Andes y el estado Zulia entre las regiones donde podrían registrarse lluvias durante el lapso evaluado. Estas áreas suelen presentar incrementos rápidos de nubosidad, lo que favorece la aparición de chubascos, especialmente en horas avanzadas de la mañana.

El reporte confirma que el inicio de año será lluvioso de forma localizada, sin que ello implique precipitaciones generalizadas en todo el país. Mientras algunas zonas mantendrán tiempo estable, otras deberán estar atentas a episodios de lluvia.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube