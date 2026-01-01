Estipendio

Sistema Patria asigna últimos dos bonos del año: sepa quiénes lo reciben

Entre ambos beneficios suman 70 dólares al cambio oficial del BCV

Por Selene Rivera
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 09:00 pm
El Sistema Patria arrancó el pago de los dos últimos bonos de este año 2025, sumando cerca de 70 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los ciudadanos que recibirán estos dos estipendios son los trabajadores de nómina especial de empresas estratégicas y los integrantes del movimiento Somo Venezuela.

Últimos dos bonos del 2025

Se trata de los bonos de Corresponsabilidad, el cual está dirigido a los trabajadores de nómina especial de empresas estratégicas y del bono para el Movimiento Somos Venezuela.

Ambos beneficios económicos están siendo asignados a través de la plataforma del Sistema Patria y los montos correspondientes son los siguientes:

  • Bono Único de Corresponsabilidad el cual está llegando por un monto de 19.760 bolívares, lo que corresponde a 65,57 dólares según la tasa oficial del BCV.
  • Mientras que el bono del movimiento Somos Venezuela está llegando por un monto de 1.389,40 bolívares, correspondiente a 4,61 dólares a la tasa oficial del BCV.

Pasos para cobrar el bono 

  1. Iniciar sesión en el Sistema Patria.
  2. Acceder a la sección "monedero" y seleccionar "retiro de fondos".
  3. Elegir el monedero de origen y especificar el monto y destino.
  4. Hacer clic en "continuar" y luego en "aceptar".

Una vez completados estos pasos, el sistema validará la operación como exitosa.

