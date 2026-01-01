Sistema Patria asigna últimos dos bonos del año: sepa quiénes lo reciben

El Sistema Patria arrancó el pago de los dos últimos bonos de este año 2025, sumando cerca de 70 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Los ciudadanos que recibirán estos dos estipendios son los trabajadores de nómina especial de empresas estratégicas y los integrantes del movimiento Somo Venezuela.
Últimos dos bonos del 2025
Se trata de los bonos de Corresponsabilidad, el cual está dirigido a los trabajadores de nómina especial de empresas estratégicas y del bono para el Movimiento Somos Venezuela.
Ambos beneficios económicos están siendo asignados a través de la plataforma del Sistema Patria y los montos correspondientes son los siguientes:
- Bono Único de Corresponsabilidad el cual está llegando por un monto de 19.760 bolívares, lo que corresponde a 65,57 dólares según la tasa oficial del BCV.
- Mientras que el bono del movimiento Somos Venezuela está llegando por un monto de 1.389,40 bolívares, correspondiente a 4,61 dólares a la tasa oficial del BCV.
Pasos para cobrar el bono
- Iniciar sesión en el Sistema Patria.
- Acceder a la sección "monedero" y seleccionar "retiro de fondos".
- Elegir el monedero de origen y especificar el monto y destino.
- Hacer clic en "continuar" y luego en "aceptar".
Una vez completados estos pasos, el sistema validará la operación como exitosa.
