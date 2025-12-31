Economía

Dólar y euro BCV para los días 31 de diciembre y 1 de enero: así se cotizan las divisas extranjeras

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 08:27 am
El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para los días 31 de diciembre y 01 de enero, presentando un aumento de en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotizará durante estos dos días en 298.14 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras que el euro BCV se tasará en 351,24 bolívares. Durante este 31 de diciembre y el 01 de enero, las tasas del BCV no cambiarán por ser días feriados.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

