Dueño de Primazol responde a Gustavo Petro: Ni empacamos ni producimos narcóticos

El presidente y creador de la empresa Primazol, Carlos Eduardio Siu, difundió en redes sociales un mensaje para desmentir los señalamientos en contra de la empresa con sede en Maracaibo, Caracas y Valencia.

El empresario difundió un mensaje, aclarando que no fabrican ningún producto, solo importan y distribuyen materia prima a la industria nacional.

"Nuestros productos no van al anaquel, todos deben ser transformados por las industrias básicas del país", indicó en un video difundido en la cuenta Instagram de la empresa.

¿Qué pasó en Primazol el 24 de diciembre?

"El 24 de diciembre tuvimos un incendio en la parte trasera donde se almacena la resina Pep y el PVC", dijo. De acuerdo a Siu, el siniestro se produjo en el almacén principal ubicado en Maracaibo.

El pronunciamiento responde a los señalamientos en contra de la empresa que han circulado recientemente.

El empresario venezolano respondió directamente al presidente de Colombia Gustavo Petro: "Aqui ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcótico, necesitamos que dejen de mancillar nuestro honor que tantos años nos ha costado".

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el incendio en Primazol?

El presidente de Colombia, afirmó que Estados Unidos atacó una fábrica en Maracaibo, supuestamente involucrada en actividades del narcotráfico.

“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo; tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo”, señaló Petro en la red social X, sin identificar la supuesta fábrica ni ofrecer ninguna prueba que respalde sus afirmaciones.

