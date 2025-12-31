Playas sin colas este 31 de diciembre: abren tramo en reparación de esta arteria vial

Suscríbete a nuestros canales

Para optimizar el tránsito hacia el litoral carabobeño durante el cierre de 2025 y el inicio de 2026, las autoridades habilitaron el tramo de la autopista Valencia–Puerto Cabello que se encontraba bajo trabajos de recuperación.

La medida busca garantizar que los temporadistas puedan trasladarse a las zonas costeras sin los retrasos generados por las obras en la calzada.

Coordinación para el alivio vial

El gobernador Rafael Lacava informó que la decisión se tomó tras coordinar con el Ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán. El objetivo principal es aligerar el tráfico vehicular ante la alta afluencia de personas que tradicionalmente visitan las playas en los primeros días de enero.

"Ya hablamos con el ministro para permitir nuevamente el tráfico vehicular y así, finalizando el año y empezando el que viene, poder agilizar todo este tráfico hacia las playas", expresó el mandatario regional.

Detalles de la obra y seguridad

Pese a la apertura de la vía, el plan de rehabilitación —que abarca del kilómetro 175 al 201 de la Troncal 1— no se detendrá. Los trabajos restantes se ejecutarán en las zonas de los hombrillos para no obstaculizar el paso de los conductores.

Para garantizar la seguridad en la zona, cuadrillas de Invialca permanecerán desplegadas en los siguientes puntos clave:

Trayecto intervenido: Del Km 181 al 175 (sector Taborda hasta el Peaje de La Entrada).

Labores realizadas: Bacheo, aplicación de concreto, instalación de defensas (flexbeam), construcción de cunetas y remoción de material rocoso.

