¡Toma nota!: Sudeban publica el calendario bancario de 2026 con todos los feriados

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) oficializó el calendario que regirá la actividad financiera en Venezuela durante el año 2026.

El cronograma detalla los feriados nacionales, las festividades religiosas y los cierres previstos, permitiendo a los usuarios y empresas planificar sus transacciones con antelación para evitar contratiempos en las taquillas y sedes administrativas de todo el país.

El año iniciará con el cierre obligatorio del jueves 1.º de enero, seguido por los tradicionales lunes y martes de Carnaval (16 y 17 de febrero).

Durante el primer semestre, destacan fechas clave como:

El Día de San José el 19 de marzo

La Semana Santa el 2 y 3 de abril

El feriado nacional del Día del Trabajador, el viernes 1.º de mayo.

Estos días, las agencias físicas permanecerán cerradas, aunque los canales electrónicos mantendrán su operatividad habitual.

Como es costumbre, la Sudeban aplicará el traslado de ciertos feriados religiosos al día lunes para generar los denominados "puentes" bancarios.

En 2026, los clientes disfrutarán de cinco fines de semana largos por este motivo:

El Día de Reyes (12 de enero)

La Ascensión del Señor (18 de mayo)

Corpus Christi (8 de junio)

El Día de la Virgen de Coromoto (14 de septiembre)

El Día de la Inmaculada Concepción (14 de diciembre).

Finalmente, para el cierre del año, se han establecido como no laborables el 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre.

La institución aclaró que festividades como el Día de la Independencia (5 de julio) o el Día de Todos los Santos (1.º de noviembre), al coincidir con fines de semana, no generarán feriado adicional el lunes siguiente.

Sudeban exhortó a la ciudadanía a utilizar la banca móvil y el pago móvil para sus operaciones durante los días de cierre previstos.