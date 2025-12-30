Bonos

Ministerio de Educación inicia pago de evaluaciones a su personal: 30 de diciembre

El abono se deposita directamente en la cuenta bancaria de cada trabajador del sector educativo

Por Maria Isabel Rangel
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 03:05 pm
referencial

Este 30 de diciembre, el Ministerio de Educación inició los depósitos de las evaluaciones para el personal administrativo y obrero en sus cuentas de nómina.

De acuerdo con el canal de Telegram Pagos MPPE, el abono del pago de evaluaciones se activó a las 2 de la tarde de este martes.

Pago de evaluaciones del Ministerio de Educación

El pago se deposita directamente en la cuenta bancaria de cada trabajador del sector educativo. Los montos varían de acuerdo a cada empleado.

Cabe destacar que la semana pasada se hizo la designación del bono cestaticket por un monto de 10.484,00 bolívares.

