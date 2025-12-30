Bono Único Familiar 2026: pasos para registrarte y recibir el pago unificado en enero

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria se prepara para iniciar la distribución del Bono Único Familiar correspondiente a enero 2026 durante la primera semana del mes.

Este beneficio, de carácter indexado, tiene la particularidad de agrupar en un solo depósito diversos programas de protección social como Hogares de la Patria, Parto Humanizado y José Gregorio Hernández.

Aunque la asignación es automática, los usuarios deben cumplir con una serie de requisitos de actualización en la plataforma para garantizar la recepción del pago.

Bono Único Familiar 2026: pasos para registrarte

El Bono Único Familiar es una modalidad de pago unificado que simplifica la entrega de beneficios.

En lugar de recibir múltiples transferencias pequeñas, el sistema suma los montos de los programas a los que el usuario pertenece.

Para asegurar el pago en la primera semana de enero, siga estos pasos en la plataforma:

Ingrese a blog.patria.org.ve/?s=registro+patria y verifique que su información laboral y personal sea correcta. Confirme que todos los miembros de su familia estén registrados correctamente y que no existan duplicidades con otros jefes de hogar. El número móvil principal debe estar certificado por la banca o verificado en la plataforma para recibir el código de confirmación. Al ser asignado, recibirá un mensaje del número 3532. Deberá ingresar a la sección "Protección Social" para aceptar el beneficio.

Es importante recordar que el bono se asigna de forma progresiva y automática; no existe un proceso de solicitud manual.

Se espera que los pagos comiencen entre el 3 y el 10 de enero de 2026.

