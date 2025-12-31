Pronóstico del Inameh para este 31 de diciembre: fin de año nublado y lluvioso en varios estados

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este miércoles, el pronóstico del tiempo para este 31 de de diciembre. A través de sus redes, la institución detalló que se esperan lluvias dispersas en diferentes partes del territorio nacional.

Venezuela amanece con cielo parcialmente despejado en buena parte del territorio, sin embargo, en horas de la mañana se prevé lluvias en zonas como: Bolívar, Amazonas, Apure, Guárico Barinas, Cojedes, Portuguesa, Miranda, Sucre, Los Andes y Lago de Maracaibo.

Tiempo para la tarde - noche

Durante la tarde y noche de este último día del año, se mantendrá el cielo nublado con actividades lluviosas en estados como: Amazonas, Bolívar, Guayana Esequiba, Apure, Miranda, Delta Amacuro, Monagas, Aragua, Anzoátegui, Sucre, Zulia, Falcón y Los Andes.

En cuanto a las temperaturas, la mínima se registrará en zonas montañosas de Mérida (7 grados), mientras que la máxima se espera en Amazonas, Cojedes y Guárico (36 grados).

