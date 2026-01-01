Reportan temblor en Venezuela este 01 de enero: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Aproximadamente a las 8:30 a.m. de este 01 de enero, se registró un temblor cuyo epicentro estuvo en Colombia, sin embargo, se sintió en el estado Zulia, específicamente en la ciudad de Maracaibo.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, la magnitud de este movimiento telúrico fue de 4.1.

El sismo ocurrió exactamente a las 8:37 a.m., según reportes ciudadanos, y se sintió de manera brusca, rápida y alarmante en diversos sectores urbanos.

Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) detalló que el sismo fue de 4.5, con epicentro en Villa del Rosario (Colombia).

