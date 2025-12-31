¡Última Hora! Reportan incendio de gran magnitud en Aragua: esto dicen las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Un incendio de estructuras, calificado por los testigos como de gran magnitud, se desató la tarde de este miércoles 31 de diciembre en la zona oeste de Maracay, generando una densa columna de humo negro que es visible desde casi todos los puntos de la ciudad.

El siniestro, que ha puesto en alerta máxima a los cuerpos de seguridad, se concentra en el eje industrial y residencial de San Vicente y Base Sucre.

Despliegue de emergencia

Desde que se reportaron las primeras llamas, las comisiones de los Bomberos de Aragua y funcionarios de Protección Civil activaron el "Código Rojo".

Unidades de supresión de incendios y camiones cisterna se encuentran en pleno desplazamiento hacia el lugar del evento para intentar confinar el fuego y evitar que las llamas se propaguen a galpones o viviendas aledañas.

De acuerdo a medios locales, hasta el momento, las autoridades se mantienen en labores de combate directo, mientras efectivos de la Policía de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) establecen un cordón de seguridad para restringir el paso de vehículos particulares.

El sector afectado es conocido por su alta actividad logística, lo que aumenta la preocupación por la presencia de materiales inflamables en la zona.

Aunque todavía no se ha determinado el punto exacto donde se originó la ignición, los reportes preliminares sugieren que se trata de un área de depósitos o desechos industriales con alta carga calórica.

Los cuerpos de seguridad sugieren:

Evitar circular hacia San Vicente y la carretera hacia Mariara. Deja las vías libres para los bomberos.

Si vives cerca y sufres de asma o problemas respiratorios, cierra ventanas y usa tapabocas húmedo.

Mantenerse informado por canales oficiales.

No te acerques a curiosear; el riesgo de explosión o colapso de estructuras es latente.

