Comunicado: excarcelan a 88 personas detenidas durante actos violentos en 2024

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela, confirmó este jueves 01 de enero la excarcelación de 88 personas que habían sido detenidas en un contexto de manifestaciones que se desató tras las elecciones presidenciales de 2024.

En las últimas horas se han producido "88 nuevas excarcelaciones" de "personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas, tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano".

El despacho ministerial explica que las excarcelaciones se producen luego de una revisión exhaustiva e individual de cada caso y adopta, conforme a la Ley, medidas cautelares, como parte de una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de la paz.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube