Tome nota de los primeros lunes bancarios de 2026 en Venezuela

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ya informó el cronograma oficial de asuetos para este 2026.

De conformidad con la Ley de Instituciones del Sector Bancario, durante estos días las taquillas y oficinas en todo el país no prestarán servicio comercial.

Sin embargo, la banca electrónica, los cajeros automáticos y los sistemas de pago móvil (pago móvil) funcionarán las 24 horas del día.

Calendario de enero y febrero 2026

Para que arranque el año bien dateado, aquí le traemos los primeros días libres del sector:

Jueves 1.º de enero: Año Nuevo (Feriado Nacional). Lunes 5 de enero: Día de Reyes (Feriado Bancario). ¡Primer lunes bancario del año! Lunes 19 de enero: Día de la Divina Pastora (Feriado Bancario). Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval (Feriados Nacionales).

Resumen de los días libres bancarios

Este 2026 la banca se divide así:

9 Feriados Nacionales: (Año Nuevo, Carnaval, Semana Santa, Día del Trabajador, Batalla de Carabobo, Natalicio del Libertador, Resistencia Indígena, Navidad y Fin de Año).

13 Feriados Bancarios: Incluyen celebraciones religiosas como San José, Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, la Virgen de Coromoto, y el esperado día del Dr. José Gregorio Hernández.

El Sudeban recuerda que este calendario es de cumplimiento obligatorio para todo el sistema financiero, incluyendo bancos públicos y privados.

