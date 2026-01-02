Maduro anuncia los planes económicos para Venezuela en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves 01 de enero de 2026, algunos de los planes para la economía de Venezuela durante este nuevo año.

Durante una entrevista con el periodista español, Ignacio Ramonet, el mandatario reveló cuáles son los retos en materia de economía para este nuevo año.

Panorama económico para Venezuela

Ramonet inició la entrevista preguntando ¿Cómo Venezuela, siendo un país bloqueado económicamente con medidas cohercitivas unilaterales y amenazado por el gobierno de Estados Unidos (EEUU), alcanzó el milagro económico del incremento del 9% en la economía del país?

A lo que respondió el mandatario que este fue el segundo año consecutivo en el que Venezuela lidera la economía en América Latina y el Caribe, tras arrancar en 2021.

En este sentido, indicó el presidente Maduro aseguró que ideó "el método 7x7 que permitió que progresara este crecimiento", también aseguró que "se debe a la reinvención de los emprendedores", junto con las condiciones económicas que estableció el Estado.

Planes para el 2026

Al respecto, el presidente Maduro señaló que "diseñamos una política económica correcta", la cual permite el crecimiento de la ·economía real que produce beneficios y riquezas para el país".

En esta política económica se encuentra la creación de los 14 motores productivos, los cuales tienen 3 retos principales este año 2026:

Disminuir hasta desaparecer casi por completo la importación de productos extranjeros

Aumentar la producción nacional hasta alcanzar el 100% de abastecimiento incrementando la exportación y desplazar la importación.

Crecer el motor en exportación de productos no petroleros como café, cacao, entre otros.

Indexación salarial

Sobre este tema, Maduro aseguró que esta indexación salarial permitió la creación de los "mercados internos más poderosos y creamos el sobrecalentamiento interno del comercio".

Resaltó que gracias a esto, el "ataque especulativo permanente sobre la moneda" se ha "superado por etapas".

