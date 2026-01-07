Sundde y Sunagro comienzan despliegue en comercios de Lara: varios fueron sancionados por irregularidades

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con orientaciones del alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, el Ministerio de Alimentación, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómios (Sundde), la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), Policía Municipal de Iribarren, Defensoría del Pueblo y el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Semat); llevaron a cabo un despliegue inicial en cinco parroquias con el objetivo de fiscalizar los comercios ante las múltiples denuncias de aumentos excesivos en los costos de la cesta básica.

Durante el procedimiento, los equipos de fiscales detectaron diversas irregularidades, entre las cuales se destacan la falta de licencias de funcionamiento, permisos vencidos y el incumplimiento de deberes tributarios esenciales.

En la parroquia Unión, se detectaron al menos ocho establecimientos que no contaban con los permisos y licencias actualizados, razón por la cual los contribuyentes fueron citados.

Por otro lado, en la parroquia El Cují y Tamaca, nueve locales comerciales no poseen licencia de funcionamiento.

La parroquia Concepción es la zona con mayor número de inspecciones, en 18 establecimientos; en los cuales se detectaron fallas en los deberes formales, lo que generó cuatro citaciones.

Por su parte, en la parroquia Agüedo Felipe Alvarado, 7 comercios presentaron sus permisos vencidos durante el operativo. En el sector Ana Soto, 3 locales comerciales se encontraban la misma situación, es decir, todos con irregularidades en permisos y deberes formales.

Sanciones aplicadas por el Semat a comercios

Como consecuencia del operativo, el Semat procedió a emitir las boletas de citación correspondientes a cada caso o comercio.

Los propietarios de los establecimientos deberán presentarse ante la sede del ente recaudador con la documentación pertinente para la evaluación de sus expedientes; y por consiguiente, la aplicación de las sanciones tributarias establecidas en las ordenanzas vigentes.

