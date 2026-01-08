Bloomberg: EEUU actúa con rapidez para reabrir su Embajada en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En lo que representa un giro histórico en las relaciones bilaterales, el gobierno de Donald Trump ha iniciado los preparativos logísticos para restablecer su presencia diplomática en Venezuela.

Según un informe de Bloomberg, la Casa Blanca ha solicitado al personal local en Caracas que prepare las instalaciones para la llegada de funcionarios estadounidenses, la cual podría ocurrir esta misma semana.

La imponente sede diplomática, ubicada en una colina estratégica del este de Caracas, ha permanecido cerrada desde marzo de 2019.

Sin embargo, tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina este lunes 5 de enero, Washington busca formalizar los canales de comunicación de manera inmediata.

Al ser consultado a bordo del Air Force One sobre la reapertura, el presidente Trump respondió con un escueto pero significativo: «Lo estamos considerando».

Fuentes cercanas al proceso indican que ya se han establecido contactos con los empleados venezolanos que mantenían el mantenimiento básico de la estructura para recibir a la nueva delegación.

"Diplomacia a distancia"

Desde 2019, la diplomacia estadounidense para Venezuela operaba desde la Embajada en Colombia.

El restablecimiento de la sede en Caracas marcaría el fin de este periodo de "diplomacia a distancia" y permitiría retomar servicios consulares, como la emisión de visas y atención a ciudadanos estadounidenses, que han estado paralizados por siete años.

Aunque no se ha fijado una fecha oficial para el izamiento de la bandera, la movilización de recursos del Departamento de Estado sugiere que la oficina de asuntos venezolanos se trasladará de vuelta a su sede original antes de que finalice el primer trimestre de 2026.

