Delcy Rodríguez confirma la fecha para el reinicio de clases: ordena reabrir la Expo Niños en el Espacio

El próximo lunes 12 de enero, iniciarán las clases todos los niveles educativos del territorio nacional, informó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

“Ya el lunes estamos regresando a clases”, indicó durante el despliegue del “Obratón para la Entrega de Infraestructuras”.

Asimismo, informó sobre la reapertura de la Expo Niños en el Espacio, la cual se lleva a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones “Parque Simón Bolívar” en La Carlota, estado Miranda, y que, hasta la fecha, ya acumula más de 400 mil visitas.

“Para que nuestros niños conozcan el Sistema Solar, nuestros planetas, caminen en el espacio, conozcan cómo fue esa explosion inicial donde se expandió el Universo en el Big Bang y para que disfruten”, expresó Rodríguez.

La muestra se encuentra organizada en 14 estaciones temáticas que les permitirá a los pequeños descubrir los planetas, la influencia del Sol y fenómenos astronómicos mediante experiencias sensoriales y recursos tecnológicos.

Entre los contenidos destacan la importancia de la gravedad, la teoría del Big Bang, el funcionamiento de una estación espacial y la visión de la Tierra desde el cosmos.

Estaciones y más

El recorrido incluye referencias a la estación espacial china y un viaje virtual hacia sistemas planetarios cercanos. Al igual que espacios para la creatividad como el coloreado de objetos tridimensionales, y dinámicas de realidad virtual en las que los participantes construyen un cohete con materiales reciclados, para promover la conciencia ambiental.

La expo también incorpora inteligencia artificial para recrear la historia de Laika, la perra enviada al espacio en el Sputnik 2, y experiencias inmersivas sobre fenómenos cósmicos.

Además, los pequeños podrán conocer mediante dispositivos VR las instalaciones científicas venezolanas dedicadas al seguimiento de satélites y al estudio de fenómenos atmosféricos, así como explorar características de Marte, Venus y Mercurio.