Liberación de presos en Venezuela: cinco españoles entre los primeros excarcelados

Tras el anuncio de un "gesto de paz unilateral" por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez, se ha confirmado la excarcelación de un grupo que incluye a figuras emblemáticas venezolanas y ciudadanos extranjeros.

Los primero nombres confirmados son los de cinco ciudadanos españoles:Rocío San Miguel, José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno y Ernesto Gorbe.

En un comunicado, el Gobierno de España "saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas.

"El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha podido hablar con todos ellos personalmente", señala el comunicado.

La comunicación cierra afirmando que España recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela.

