Jorge Rodríguez anuncia próxima liberación de venezolanos y extranjeros

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un grupo de venezolano y extranjeros que se encuentran en diferentes recintos del país.

A continuación, el texto leído por el titular del Parlamento:

A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todos debemos hacer para la unión nacional y la convivencia pacífica, el Gobierno Bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento.



Considérese este gesto del Gobierno Bolivariano, de amplia intención en la búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad.

Información en desarrollo