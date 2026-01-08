Arranca pago del Bono Único Familiar de enero en el Sistema Patria: este es el nuevo monto

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves 8 de enero, inició la entrega del Bono Único Familiar por el Sistema Patria por un monto de 4.800 bolívares

De acuerdo al canal oficial de la Plataforma Patria, fueron notificados a través de una notificación.

Inicia la entrega del Bono Único Familiar, enero 2026 enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria



Este beneficio, tiene la particularidad de agrupar en un solo depósito diversos programas de protección social como Hogares de la Patria, Parto Humanizado y José Gregorio Hernández.

Pasos para registrarte en el Bono Único Familiar 2026

El Bono Único Familiar es una modalidad de pago unificado que simplifica la entrega de beneficios.

En lugar de recibir múltiples transferencias pequeñas, el sistema suma los montos de los programas a los que el usuario pertenece.

Para asegurar el pago en la primera semana de enero, siga estos pasos en la plataforma:

Ingrese a blog.patria.org.ve/?s=registro+patria y verifique que su información laboral y personal sea correcta. Confirme que todos los miembros de su familia estén registrados correctamente y que no existan duplicidades con otros jefes de hogar. El número móvil principal debe estar certificado por la banca o verificado en la plataforma para recibir el código de confirmación. Al ser asignado, recibirá un mensaje del número 3532. Deberá ingresar a la sección "Protección Social" para aceptar el beneficio.

Es importante recordar que el bono se asigna de forma progresiva y automática; no existe un proceso de solicitud manual.

Se espera que los pagos comiencen entre el 3 y el 10 de enero de 2026.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube