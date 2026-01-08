Pagos del sector educativo: estos son los abonos previstos para las cuentas nóminas

Suscríbete a nuestros canales

El personal del sector educativo en Venezuela recibirá nuevos depósitos en sus cuentas bancarias durante las próximas horas.

Estos pagos forman parte del ciclo de nómina regular planificado para el inicio del año, con el objetivo de cumplir con los compromisos laborales de los trabajadores activos.

Se trata de la primera quincena correspondiente al mes de enero de 2026. Este desembolso está dirigido a los docentes, así como al personal administrativo y obrero que depende directamente del Ministerio para la Educación (Mppe).

Detalles de los montos y beneficiarios

El dinero que recibirá cada trabajador no es una cifra fija para todos. El depósito final se calcula tomando en cuenta el cargo que ocupa la persona dentro de la institución y los años de antigüedad que tenga de servicio.

Para disponer de estos fondos, los beneficiarios no necesitan cumplir con registros especiales ni realizar trámites adicionales en ninguna plataforma, ya que el dinero se acredita de forma directa en la cuenta bancaria donde habitualmente reciben su sueldo.

Pagos recientes en el sector

Este nuevo ciclo de pagos sigue a las asignaciones realizadas al cierre del año pasado.

Durante diciembre de 2025, el personal recibió la segunda quincena junto al bono de alimentación (Cestaticket), el cual se ubicó en un monto aproximado de 9.242,00 bolívares.

Asignaciones universitarias

Por otro lado, instituciones como la Universidad del Zulia (LUZ) también reportó avances en sus procesos internos.

En diciembre 2025, se confirmó la aprobación y acreditación de pagos específicos para el personal universitario, los cuales incluyen conceptos de becas, servicios de guardería y otras bonificaciones pendientes.

