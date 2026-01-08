Reforma total: estos son los 8 pilares legales que regirán a Venezuela tras el anuncio de la AN

Suscríbete a nuestros canales

En el inicio del nuevo periodo constitucional legislativo, la Asamblea Nacional ha anunciado una agenda que busca transformar profundamente el marco legal del país.

El objetivo principal es ordenar, actualizar y sistematizar las leyes vigentes a través de la creación de ocho grandes códigos, adaptándolos a las realidades económicas y sociales actuales de Venezuela.

De acuerdo con el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, esta reforma busca mayor eficiencia legislativa, pasando de leyes dispersas a cuerpos normativos integrales que faciliten la aplicación de la justicia y la gestión pública.

Los 8 códigos que marcarán la agenda legislativa

Código Penal Popular: una renovación del sistema de justicia penal que busca simplificar procesos y tipificar nuevas realidades de seguridad y convivencia. Código Civil Renovado: actualización de las normas que rigen las relaciones civiles, contratos, familia y propiedad de los ciudadanos. Código Social Venezolano: diseñado para agrupar todas las garantías, programas de protección y derechos sociales en un solo instrumento jurídico. Código Económico y de Comercio Productivo: enfocado en la "nueva realidad de la economía", incluyendo el apoyo a emprendimientos y nuevas modalidades de intercambio comercial. Código Electoral: unificará todas las leyes relativas a procesos comiciales para brindar un marco único y claro en la materia. Código de Democracia Directa: destinado a afianzar el Poder Popular y las formas de participación protagónica de las comunidades. Código Ecológico Ambiental: una normativa integral para la protección de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. Código de Protección Integral para Personas Vulnerables: especializado en salvaguardar los derechos de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Esta iniciativa surge tras un periodo (2021-2025) donde se aprobaron más de 100 leyes. La actual directiva sostiene que el reto ahora no es solo legislar, sino "poner orden en el árbol legislativo" para evitar la burocracia jurídica y fortalecer la estabilidad del país.

