Delcy Rodríguez: No se puede permitir expresiones sociales, políticas y económicas extremistas ni fascistas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este miércoles la Ley de Telecomunicaciones con el fin de modernizar el sector tecnológico del país.

Durante la reunión para la notificación al Poder Ejecutivo del inicio del período constitucional legislativo 2026-2031, Rodríguez destacó que se trabajará por el desarrollo eléctrico y económico del país, así como otras áreas, haciendo énfasis en "la paz y la convivencia nacional".

"Una ley que permita a los venezolanos tener conciencia absoluta de lo que significa la paz para un país, de lo que significa la tranquilidad política, económica, social y la convivencia", señaló Rodríguez. "No se puede permitir expresiones sociales, políticas y económicas extremistas ni fascistas, porque han derivado en situaciones muy peligrosas para la vida de esta república".

Rodríguez hace un llamado a la convivencia nacional

De tal modo, Rodríguez apuntó que desde los más pequeños hasta los más grandes deben tener programas de paz y de convivencia nacional.

"Esa derivación del extremismo ha llevado a tener factores que, arrodillados, ofrecen nuestro país, nuestras riquezas, comprometen nuestra independencia y nuestra soberanía nacional. Es un área donde personalmente quisiera involucrarme, y llamo a todos los factores políticos del país, nuestra bancada nacional, a los opositores de Venezuela", destacó.

Asimismo, puntualizó que espera que en conjunto puedan avanzar hacia "una nueva dirección", y sanar las consecuencias de lo que denomina un "extremismo y fascismo en Venezuela", así como las heridas de la sociedad venezolana tras los bombardeos del pasado 3 de enero y la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo y fascismo venezolano. No se puede permitir", manifestói la presidenta encargada.

¿Qué dijo Rodríguez en materia económica?

En materia económica, Rodríguez destacó que Venezuela tiene una de las reservas más grandes del mundo en petróleo y gas, que, según señala, deben estar al servicio del desarrollo nacional, así como de otros países del mundo.

"Nosotros estamos dispuestos, claro que sí, a relaciones de respeto en el marco de los convenios comerciales y que respeten la legalidad internacional", sentenció.