Jorge Rodríguez Gómez preside la Asamblea Nacional 2026-2027: así quedó conformada la junta directiva

En la sesión de instalación de la Asamblea Nacional para el período 2026-2031, realizada este lunes 5 de enero de 2026, el bloque de la patria representado por el diputado Nicolás Maduro Guerra presentó la terna conformada por Jorge Rodríguez para la presidencia 2026-2027; Pedro Infante para la primera presidencia y Grecia Colmenares para la segunda vicepresidencia, propuesta que fue acoguda por la mayoría de los diputados presentes en el hemiciclo.

En la secretaría fue elegida María Alejandra Hernández y en la subsecretaría José Omar Molina.

Una vez juramentado en el cargo, aseguró que su función principal en los días por venir será "recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y todos los espacios para traer de vuelta al presidente Nicolás Maduro".

Hizo mención a la ausencia de la diputada Cilia Flores y recordó que están en deuda con ella

Aseguró en su discurso que "nunca hemos buscado la guerra, nuestro concurso en unidad diputados y diputados tendrá que ser la consolidación de la paz".

Rodríguez pidió disculpas por las fallas que hayan podido cometer. "Si hemos fallado en el ejercicio de nuestras funciones, pedimos disculpas. nos comprometemos a corregir nuestros errores, nos comprometemos a buscar más a nuestro pueblo, a identificarnos más con sus expectativas. Nos comprometemos a escucharlos más".

La sesión de instalación del parlamento se realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fue presida por el diputado Fernando Soto Rojas, quien al abrir la sesión señaló que "el país y el mundo atraviesan por una situación especial, compleja y exigente. Superemos, como pueblo y como nación esta situación".

Soto Rojas llamó a la unidad y a la solidaridad dnacional e internacional "para que el presidente Nicolás Maduro regrese victorioso".

Mañana a las 2 de la tarde fue convocada la primera sesión de este período.

