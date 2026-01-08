Gaceta Oficial: suspenden exención del IVA para este grupo de productos esenciales

Suscríbete a nuestros canales

Gobierno de Venezuela suspendió de las exenciones de impuestos para la compra en el exterior de productos esenciales, abarcando alimentos básicos, insumos para el campo y medicinas.

La decisión se hizo efectiva mediante el Decreto Presidencial N° 5.196, el cual aparece inserto en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.952 con fecha del 31 de diciembre de 2025, informó BancayNegocios.

La normativa suspende los beneficios establecidos anteriormente en el numeral 1 del artículo 17 de la Ley de IVA. El apartado exoneraba del pago de impuestos a las importaciones de bienes muebles corporales fundamentales para el consumo y la producción nacional.

¿Qué tipo de productos perdieron la exención?

Con este ajuste, los productos que pierden el beneficio de exención incluyen rubros de la cesta básica como arroz, harina, pan, pastas, leche, queso, carnes, café, azúcar y sal.

En el área de la producción primaria, la medida afecta a las semillas certificadas, animales vivos para cría o matadero, fertilizantes e insumos biológicos. Asimismo, la suspensión alcanza a los medicamentos, principios activos, vacunas y sueros, además de bienes del sector educativo y cultural como libros y periódicos.

Otros productos incluidos en el decreto son los aceites vegetales, cereales como maíz y sorgo, soya y vehículos adaptados para personas con discapacidad.

Excepciones y códigos arancelarios vigentes

El texto indica que se mantienen exenciones del IVA a "las importaciones definitivas de bienes muebles corporales, realizadas por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como las realizadas con recursos propios, por las personas naturales o jurídicas, clasificados en los códigos arancelarios señalados en el Apéndice I que forma parte integrante de este Decreto".

Según la información oficial, esta lista de productos protegidos por la exoneración técnica abarca un total de 1.445 códigos arancelarios. Este nuevo esquema sustituye el modelo de 2025, donde el Decreto N° 5.145 ya había cambiado las exenciones por un régimen de exoneración condicionada.

