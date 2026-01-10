Orden ejecutiva: Trump prohíbe el cobro de deudas con dinero del petróleo venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump firmó este sábado una orden ejecutiva de carácter urgente destinada a proteger los fondos generados por la venta de petróleo venezolano en territorio estadounidense, según comunidado oficial de la Casa Blanca.

La medida busca evitar que estos ingresos sean confiscados o embargados por acreedores internacionales y empresas que mantienen litigios legales contra el Estado venezolano.

Protección de activos para la "reconstrucción"

La orden establece que los fondos depositados en cuentas en EEUU, provenientes de las operaciones de empresas como Chevron y otras operadoras bajo licencia, quedarán bajo una protección especial de la Casa Blanca. El argumento del gobierno estadounidense es que este dinero debe ser preservado exclusivamente para la estabilización económica y la ayuda humanitaria en Venezuela bajo el nuevo esquema de administración interina.

Los puntos clave

1 Escudo contra embargos: se suspende temporalmente la ejecución de órdenes judiciales de embargo sobre cuentas vinculadas a la comercialización de crudo venezolano.

2 Prioridad estratégica: el gobierno de EEUU considera que el flujo de caja petrolero es un asunto de "seguridad nacional" y estabilidad regional.

3 Mensaje a los acreedores: Wall Street y empresas con laudos pendientes deberán esperar, ya que la Casa Blanca ha priorizado la operatividad de la industria petrolera sobre el pago de deudas de años anteriores.

Reacción de los mercados y expertos

Algunas agencias de notiicias internacionales señalan que analistas legales en Washington califican la medida como "agresiva", ya que interfiere en procesos judiciales de larga data en tribunales de Delaware y Nueva York. Sin embargo, para las petroleras que se reunieron ayer con Trump, esta orden representa una garantía de que el dinero que generen sus inversiones no será succionado por demandas externas, dándoles la confianza necesaria para iniciar el plan de inversión de $100.000 millones.

