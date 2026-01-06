Trump propone subsidios a petroleras estadounidenses para reactivar Venezuela: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump ha agitado el mercado energético global al anunciar que Estados Unidos podría ofrecer subsidios directos a las compañías petroleras estadounidenses para que lideren la reconstrucción de la industria en Venezuela.

Esta estrategia tiene como objetivo acelerar la reactivación de un sector que, según el mandatario, se encuentra en un estado de deterioro total tras años de mala gestión y falta de inversión.

Según lo que reportan Bloomberg y NBC News, Trump sugiere un esquema en el que las corporaciones inviertan el capital necesario para reparar la infraestructura venezolana, y luego el Gobierno de Estados Unidos garantice su reembolso.

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras entren, inviertan miles de millones de dólares y arreglen la infraestructura dañada. Ellos serán reembolsados por nosotros o a través de los ingresos", afirmó el mandatario.

¿De qué trata el plan de "Reembolso Garantizado" de Trump?

Según un informe de Bloomberg, Trump está buscando eliminar el temor al riesgo país que está deteniendo a los ejecutivos de Houston.

El presidente comentó que, dado que la infraestructura está "podrida" y "gravemente dañada", los subsidios son la única forma de cumplir con su ambicioso objetivo de tener la industria operativa en solo 18 meses.

"Donald Trump mencionó que EEUU podría subsidiar a las compañías petroleras estadounidenses para ayudar a reconstruir la industria energética venezolana y acelerar su reactivación", resalta el artículo de Bloomberg sobre las conversaciones del mandatario con medios internacionales.

Con este enfoque, empresas como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips no sólo recuperarían su presencia en el país que posee las mayores reservas de crudo del mundo, sino que también contarían con un respaldo financiero del gobierno que protegería sus inversiones iniciales.

Una infraestructura en ruinas

La urgencia de Trump se enfrenta a la dura realidad que presentan los analistas de Bloomberg Intelligence. La industria venezolana necesita una intervención profunda por varias razones:

La falta de mantenimiento preventivo ha dejado a refinerías clave fuera de servicio.

Gran parte de la maquinaria ha sido desmantelada para reparar otros pozos.

Según Reuters, este plan de subsidios también podría servir como una herramienta para que las empresas recuperen las deudas multimillonarias por las expropiaciones que sufrieron durante el chavismo.

¿Qué desafíos podría enfrentar la propuesta de Trump?

A pesar de que se anunciaron subsidios, Trump no especificó cómo se llevarían a cabo ni cuándo se realizarían estos pagos.

Según un análisis de Wall Street, el Congreso de EEUU tendrá un papel crucial en la aprobación de estos fondos.

No obstante, la administración Trump argumenta que recuperar el control del petróleo venezolano es una cuestión de Seguridad Nacional, con el fin de estabilizar los precios de la energía en Occidente.

Expertos citados por The Hill advierten que, aunque los subsidios puedan atraer inversión, la verdadera reconstrucción podría tardar mucho más de los 18 meses que Trump ha prometido, considerando la magnitud del daño en los campos petroleros del Zulia y la Faja del Orinoco.

