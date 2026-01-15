Trump y Machado se reúnen este jueves a puerta cerrada en Washington: expertos analizan puntos claves del encuentro

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El encuentro, programado para las 12:30 p. m. (hora local) en un comedor privado, se desarrollará a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación, informó Univision.

Es la primera vez que ambos líderes se sientan a conversar, en medio de un escenario de incertidumbre tras la situación que enfrenta Venezuela.

El equipo y la agenda en Washington

Machado no llega sola a la capital estadounidense. La acompaña un grupo de colaboradores cercanos, entre ellos el exalcalde David Smolansky.

El equipo busca afianzar lazos con figuras clave del gobierno de Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y varios congresistas republicanos de Florida.

Además del almuerzo presidencial, la agenda de la dirigente incluye reuniones estratégicas con legisladores para discutir el futuro institucional del país sudamericano.

Tensiones y diferencias políticas

A pesar de la importancia de la cita, el ambiente previo está marcado por roces públicos.

Aunque Machado llega respaldada por su reciente Premio Nobel de la Paz y una amplia base popular, Trump cuestionó su capacidad para liderar la transición.

El mandatario estadounidense llegó a declarar que la dirigente "no tiene el respeto" necesario para gobernar las instituciones que el chavismo controló por más de 20 años.

¿Cúal es el análisis de los expertos?

Analistas políticos coinciden en que esta reunión es vital para entender la dirección que tomará el conflicto.

Según la experta Carmen Beatriz Fernández, Trump es quien impuso la "lógica de fuerza" en la situación actual. Por su parte, especialistas internacionales desde Venezuela advierten que Machado debe luchar por asegurar un puesto en la mesa de negociaciones, ya que, por ahora, el control de la etapa política actual parece estar bajo el mando directo de Washington.

