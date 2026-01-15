¿Operativos inminentes en Maine? La gobernadora Mills rompe el silencio sobre los rumores de ICE en Lewiston

Suscríbete a nuestros canales

La Gobernadora Janet Mills hizo una declaración oficial este miércoles 14 de enero de 2026, abordando la creciente inquietud y los rumores sobre posibles operativos masivos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en las ciudades de Lewiston y Portland.

En un mensaje en video, la mandataria estatal afirmó que, aunque su administración no ha podido confirmar oficialmente los planes del gobierno federal, Maine "no se dejará intimidar" por tácticas que intenten socavar los derechos civiles de sus habitantes.

Preparativos ante una posible presencia federal

La gobernadora ha comunicado que ha dado instrucciones a la Policía Estatal de Maine para que colabore estrechamente con las autoridades locales.

El objetivo es coordinar una respuesta que garantice la seguridad pública y asegure que las fuerzas del orden estatales no se involucren en tareas de control migratorio federal, respetando las leyes de jurisdicción vigentes.

"Si el plan del gobierno federal es venir aquí para ser provocativo y socavar los derechos civiles, esos métodos no son bienvenidos en Maine", afirmó Mills con firmeza.

Tensión y la comunidad somalí ante redadas del ICE

La preocupación ha aumentado tras una serie de comentarios hostiles del Presidente Donald Trump hacia la comunidad somalí, que tiene una presencia notable en Lewiston y Portland.

Según informes recientes, la administración federal está considerando operativos dirigidos específicamente a refugiados somalíes, bajo sospechas de fraude y otros delitos, lo que ha creado un ambiente de temor en estas comunidades.

El alcalde de Lewiston, Carl Sheline, ha instado a los residentes y propietarios de negocios a informarse sobre sus derechos y a tener un plan de acción.

"Sé que este es un momento inquietante para muchos de nuestros ciudadanos. Lewiston es una ciudad fuerte y nos apoyamos mutuamente", afirmó Sheline en sus redes sociales. Protección legal en Maine

Es relevante mencionar que esta situación se produce semanas después de que la Gobernadora Mills permitiera que la ley LD 1971 entrara en vigor.

Esta legislación limita la colaboración de la policía local con ICE, prohibiendo que los agentes detengan o interroguen a personas basándose únicamente en su estatus migratorio.

Consejos para la comunidad de inmigrantes en Maine

Conozca sus derechos: No está obligado a abrir la puerta a menos que los agentes presenten una orden judicial firmada por un juez.

Derecho al silencio: Tiene derecho a no responder preguntas sobre su lugar de nacimiento o estatus legal.

Plan de emergencia: Mantenga a mano los números de organizaciones de defensa legal de inmigrantes en Maine.

