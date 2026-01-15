Ola de frentes fríos en Texas: descubre cuáles son las condiciones actuales y qué esperar en los próximos días

Suscríbete a nuestros canales

Tras el paso de un primer frente frío que se hizo sentir -desde este miércoles- en el norte y centro de Texas, Estados Unidos (EEUU), se amaneció este jueves con un aire notablemente más seco y fresco.

Sin embargo, las autoridades meteorológicas advierten que esto es solo el comienzo de una secuencia de cambios bruscos.

Mientras los residentes ajustan sus termostatos, un segundo frente más robusto ya se perfila para cruzar el estado este viernes, trayendo consigo vientos racheados y una preocupante amenaza de incendios forestales.

Situación actual tras el primer frente frío

El sistema que ingresó ayer provocó vientos sostenidos de hasta 32 km/h (20 mph).

Para hoy jueves 15 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronostica una jornada de contrastes:

Al oeste de la I-35: las temperaturas lograrán recuperarse hasta los altos 60 °F durante la tarde gracias a la presencia del sol.

las temperaturas lograrán recuperarse hasta los altos 60 °F durante la tarde gracias a la presencia del sol. Al este de la I-35: el frío persistirá con mayor fuerza, y muchas localidades tendrán dificultades para superar los 50 °F.

La principal recomendación para hoy es mantener la vigilancia sobre cualquier chispa al aire libre.

La baja humedad y el pasto seco crean un escenario propenso a incendios de rápida propagación, especialmente en las zonas rurales del centro del estado.

El "segundo round" llega el viernes

Para mañana se espera un nuevo pulso de aire frío que atravesará Texas.

A diferencia de las tormentas invernales tradicionales, este frente será mayormente seco, lo que significa que el peligro no será la nieve, sino el viento.

Se esperan ráfagas que podrían alcanzar las 40 mph en sectores del norte de Texas y el Panhandle.

Pronóstico fin de semana: el sábado y domingo serán los días más críticos para quienes trabajan a la intemperie.

Las temperaturas máximas rondarán apenas los 50 °F, mientras que las madrugadas registrarán heladas generalizadas con valores cercanos al punto de congelación (32 °F).

Hasta el momento, la red eléctrica de Texas se mantiene estable, ya que no se esperan nevadas ni demanda extrema de energía, pero siempre es bueno tener a mano el enlace de monitoreo de la red.

Pronóstico extendido: Frente frío y precipitaciones

Para aquellos que esperan un alivio a la sequía, los modelos actuales del San Antonio Express-News y el NWS sugieren que un tercer frente, posiblemente más fuerte y con mayor humedad.

Este podría llegar el lunes 19 de enero, por la noche.

Se prevé que dicho sistema puede tener el potencial de traer las tan necesitadas lluvias, pero un descenso térmico aún más marcado.

Recomendaciones para residentes

Dado que el frío se intensificará el fin de semana, aquí tienes una lista de verificación rápida:

Tener en cuenta las protecciones clave:

- En personas: abríguese en capas. Si trabaja al aire libre, cubra su piel para evitar el impacto del viento seco.

- Plantas: traiga las plantas sensibles al interior antes de la noche del viernes.

- Mascotas: no deje a sus animales a la intemperie; las temperaturas en los 30 °F pueden ser mortales.

- Pipes (Tuberías): asegúrese de cubrir las llaves de agua externas, especialmente si vive en casas móviles o construcciones antiguas.

Prevención de incendios: evite tirar colillas de cigarrillos por la ventana del auto y no realice quemas de basura o maleza mientras duren las alertas de viento.

Calefacción segura: si utiliza calentadores eléctricos, conéctelos directamente a la pared (no a extensiones) y manténgalos a tres pies de distancia de cortinas o camas.

Además, tenga en cuenta que el cambio brusco de clima y el viento fuerte suelen elevar los niveles de polen de cedro en Texas (Mountain Cedar), lo que podría aumentar los casos de alergias respiratorias este fin de semana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube